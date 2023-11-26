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Собянин сообщил еще об одном сбитом под Москвой БПЛА

Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА

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Shutterstock

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил еще об одном сбитом под Москвой украинском беспилотнике. Об этом глава Москвы написал в Telegram-канале.

«Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет», — заявил Собянин.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА.

Согласно информации Собянина, удалось своевременно перехватить и ликвидировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Брянской, Тульской и Калужской областях.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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