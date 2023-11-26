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МО: в ряде регионов России сбиты 11 украинских дронов

Минобороны: ПВО сбили 11 украинских беспилотников в четырех регионах ЦФО

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Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили 11 украинских беспилотников над территорией четырех регионов Центрального федерального округа (ЦФО) России. Такие цифры указываются в сообщении российского министерства обороны в официальном Telegram-канале.

«Уничтожены 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями», — говорится в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, ликвидировать дроны самолетного типа удалось при помощи дежурных средств ПВО.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку», — заявили в Минобороны.

Незадолго до этого столичный мэр Сергей Собянин объявил, что ночью 26 ноября средства ПВО предотвратили массовую атаку беспилотников на Москву в районе Наро-Фоминска и Одинцовского городского округа. Согласно информации Собянина, также удалось своевременно перехватить и ликвидировать БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях.

Ранее в Минобороны назвали количество сбитых ВС РФ беспилотников ВСУ.

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