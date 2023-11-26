В США сожалеют, что среди освобожденных заложников нет американцев

Белый дом разочарован отсутствием американцев среди освобожденных заложников. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента Соединенных Штатов.

«Мы разочарованы тем, что в списках пока нет американцев, однако мы сохраняем надежду на следующие несколько дней. США надеются, что пауза и обмен продолжатся, потому что мы хотим, чтобы все заложники были освобождены», — заявил чиновник на условиях анонимности.

До этого Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных в обмен на вторую группу заложников из Газы.

Выпущенные из тюрем палестинцы были доставлены на территорию Западного берега реки Иордан — одного из двух основных регионов Палестины. Автобусы с бывшими заключенными прибыли в город Бейтуния, где их встретили сотни местных жителей, в том числе — родственники.

Ранее освобожденная в секторе Газа вторая группа заложников прибыла в Израиль из Египта.