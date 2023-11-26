Израиль освободил вторую группу палестинцев в обмен на заложников из Газы

Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных в обмен на вторую группу заложников из Газы. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Выпущенные из тюрем палестинцы были доставлены на территорию Западного берега реки Иордан — одного из двух основных регионов Палестины. Автобусы с бывшими заключенными прибыли в город Бейтуния.

По сообщению телеканала, в городе собрались сотни местных жителей, в том числе родственники освобожденных из тюрем, чтобы поприветствовать их.

До этого освобожденная в секторе Газа вторая группа заложников прибыла в Израиль из Египта.

Однако в ЦАХАЛ уточнили, что в Израиль прибыли только 17 заложников, а не 20, как сообщал Красный Крест. Судьба еще трех заложников, которые должны были быть освобождены до полуночи воскресенья, 26 ноября, пока неизвестна.

Ранее ХАМАС нашел ошибку в списках освобождаемых заложников.