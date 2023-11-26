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Депутат Рады заявил о планах расширения полномочий военкоматов

На Украине хотят дать новые полномочия сотрудникам военкоматов

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Телеграм-канал «xydessa»

На Украине хотят дать новые полномочия сотрудникам военкоматов и законодательно это закрепить. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Роман Костенко в эфире украинского радио.

Речь идет о полномочиях сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), которые не имеют права проверять документы или задерживать людей на улице.

«По факту ТЦК не имеет никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, истребовать у него документы. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не оказаться в центре скандала, чтобы человека не привлекать», — заявил Костенко.

Он добавил, что законопроект будет разработан при участии украинского минобороны и генштаба до конца этого года.

До этого замминистра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что во всех вузах Украины появятся военные кафедры.

В частности, студенты военных кафедр получат военно-учетную специальность «стрелок», а также смогут пройти курсы тактической медицины.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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