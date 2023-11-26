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В ЦАХАЛ заявили, что освобожденные заложники прибыли в Израиль

ЦАХАЛ: освобожденные из Газы заложники прибыли в Израиль из Египта

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Reuters

Освобожденная в секторе Газа вторая группа заложников прибыла в Израиль из Египта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Специальные подразделения Армии обороны Израиля и силы Службы общей безопасности в настоящий момент находятся с освобожденными заложниками. Освобожденные заложники прошли первичный медицинский осмотр на израильской территории. Военнослужащие Армии обороны Израиля продолжат сопровождать их на пути в израильские больницы, где они воссоединятся со своими семьями», — заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила передачу второй группы заложников из сектора Газа в Египет.

Однако в ЦАХАЛ уточнили, что радикальное палестинское движение ХАМАС освободило только 17 заложников, а не 20, как сообщал Красный Крест. Судьба еще трех заложников, которые должны были быть освобождены до полуночи воскресенья, 26 ноября, пока неизвестна.

Ранее ХАМАС нашел ошибку в списках освобождаемых заложников.

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