Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ХАМАС сообщил о нарушении Израилем соглашения о перемирии

ХАМАС обвинил Израиль в нарушении условий договора о перемирии

close
100%
Israeli Defence Forces/Reuters

Представитель палестинской радикальной группировки движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарушила условия договора о гуманитарном перемирии. Его слова передает газета The Times of Israel,

«(Израиль. — «Газета.Ru») до этой минуты не придерживался выполнения всех пунктов, указанных в соглашении о перемирии», — сказал представитель группировки.

Согласно информации Хамдана, нарушения касались пропуска в сектор Газа автомобильных колонн с гумпомощью, а также манипуляций с именами заложников, которых должны были выпустить на свободу. Помимо того, израильская армия совершила нападение на мирных палестинцев, пытавшихся доехать до северной части палестинского анклава, добавил он.

«Мы подтверждаем взаимные обязательства, пока оппонент тоже будет придерживаться их исполнения», — разъяснил Хамдан.

Незадолго до этого ХАМАС подтвердил готовность продолжать выполнение гуманитарного соглашения об обмене заложников и заключенных с израильской стороной.

Ранее ХАМАС нашел ошибку в списках освобождаемых заложников.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий