ХАМАС сообщил о нарушении Израилем соглашения о перемирии

Представитель палестинской радикальной группировки движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарушила условия договора о гуманитарном перемирии. Его слова передает газета The Times of Israel,

«(Израиль. — «Газета.Ru») до этой минуты не придерживался выполнения всех пунктов, указанных в соглашении о перемирии», — сказал представитель группировки.

Согласно информации Хамдана, нарушения касались пропуска в сектор Газа автомобильных колонн с гумпомощью, а также манипуляций с именами заложников, которых должны были выпустить на свободу. Помимо того, израильская армия совершила нападение на мирных палестинцев, пытавшихся доехать до северной части палестинского анклава, добавил он.

«Мы подтверждаем взаимные обязательства, пока оппонент тоже будет придерживаться их исполнения», — разъяснил Хамдан.

Незадолго до этого ХАМАС подтвердил готовность продолжать выполнение гуманитарного соглашения об обмене заложников и заключенных с израильской стороной.

Ранее ХАМАС нашел ошибку в списках освобождаемых заложников.