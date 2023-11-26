Суд прекратил дело против мобилизованного, которому грозил срок за оставление части

Суд в Крыму прекратил дело против мобилизованного военнослужащего, которого обвиняли в оставлении части, после его гибели. Об этом сообщает телеканал «РБК» со ссылкой на судебное постановление.

Уголовное дело о самовольном оставлении воинской части было закрыто Крымским гарнизонным военным судом против мобилизованного Игоря Акуренко.

«Мужчина обвинялся в том, что 17 января 2023 года не явился в срок на службу в воинскую часть без уважительных причин и уклонялся от нее до 20 марта того же года. Акуренко скончался 11 августа, что подтверждает свидетельство о смерти от 15 августа», — сообщается в решении суда.

Причина гибели Акуренко, мобилизованного в Крыму, не уточняется.

До этого мобилизованный из Бурятии купил справку о собственной смерти и получил срок.

По окончании отпуска в марте текущего года он не явился на службу в воинскую часть и проводил время по месту жительства родных, где в мае был задержан сотрудниками военной полиции.

Ранее в Новосибирске военный суд вынес приговор 25-летнему мобилизованному Владимиру Константинову. Его признали виновным в дезертирстве накануне отправки в зону спецоперации.