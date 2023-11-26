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Красный Крест сообщил о передаче второй группы палестинских заложников

МККК подтвердил принятие второй группы освобожденных заложников ХАМАС

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Reuters

Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил, что принял вторую группу заложников, освобожденных палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщил египетский телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

Согласно информации канала, на данный момент Египет координирует «процесс передачи палестинских заключенных», выпущенных из тюрем Израиля в обмен на заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

Незадолго до этого группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которая представляет боевое крыло ХАМАС, передала Красному Кресту 13 израильтян и 7 иностранцев в рамках сделки по обмену пленниками с Израилем.

Ранее в США назвали тех, кто помог договориться о перемирии Израиля с ХАМАС.

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