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Военное крыло ХАМАС сообщило о передаче 20 заложников Красному Кресту

ХАМАС сообщил о передаче 13 израильтян и 7 иностранцев Красному Кресту

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Reuters

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которая представляет боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС, передала Красному Кресту 13 израильтян и 7 иностранцев в рамках сделки по обмену пленниками с Израилем. Об этом сообщает официальный Telegram-канал группировки.

«В рамках гуманитарного перемирия «Бригады аль-Кассама» передали Красному Кресту 13 задержанных израильтян и 7 иностранных граждан», — заявили в группировке.

ХАМАС дал добро на продолжение обмена пленными и заключенными с Израилем и высоко оценил усилия Египта и Катара, которые предпринимались для обеспечения соглашения о временном перемирии.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что существенный прогресс достигнут в ходе освобождения второй части заложников, удерживаемых палестинской радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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