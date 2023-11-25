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Армия Израиля заявила о прогрессе в освобождении второй группы заложников из Газы

ЦАХАЛ сообщил о прогрессе в освобождении второй части заложников из сектора Газы

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Ammar Awad/Reuters

Существенный прогресс достигнут в ходе освобождения второй части заложников, удерживаемых палестинской радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, чьи слова передает ТАСС.

«Есть значительный прогресс, мы объявим общественности, когда все начнет действительно происходить», — сказал представитель армии.

По словам <...>, Египет и Катар делают все, что могут, чтобы соглашение сохранилось, а Израиль на данный момент ожидает и проявляет терпеливость.

«Произошла задержка. <...> Прямо сейчас есть реальный прогресс », — утверждает он.

Как отметил Хагари, в настоящее время власти Израиля полностью выполняют все условия сделки и добиваются возвращения из палестинского анклава всех удерживаемых граждан.

«Любым путем — либо через сделку, либо через возобновление боевых действий», — подчеркнул представитель ЦАХАЛ.

Перед этим ХАМАС дал добро на продолжение обмена пленными и заключенными с Израилем и высоко оценил усилия Египта и Катара, которые предпринимались для обеспечения соглашения о временном перемирии.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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