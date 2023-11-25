ХАМАС дал добро на продолжение обмена пленными и заключенными с Израилем

Палестинская радикальная группировка ХАМАС подтвердила готовность продолжать выполнение гуманитарного соглашения об обмене заложников и заключенных с израильской стороной. Такая информация появилась в заявлении, размещенном в официальном Telegram-канале движения.

«ХАМАС отреагировал на усилия Египта и Катара, которые предпринимались для обеспечения соглашения о временном перемирии», — говорится в публикации.

Согласно информации пресс-службы, ХАМАС высоко оценил усилия двух государств, предпринимавшиес в целях продолжения реализации соглашения о гуманитарном перемирии.

Накануне ХАМАС освободил 12 первых заложников — выходцев из Таиланда — и 13 израильских граждан из плена в секторе Газа.

25 ноября катарская делегация посетила Израиль для обсуждения продления перемирия в Газе. По данным источников телеканала Al Hadath, один из членов катарской делегации отправился в зону палестино-израильского конфликта. Делегация ставила своей целью оказать давление на ХАМАС для выполнения условий соглашения с Израилем.

Ранее в США назвали тех, кто помог договориться о перемирии Израиля с ХАМАС.