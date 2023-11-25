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Российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки

Военкор Котенок: ВС России взяли под контроль промзону Авдеевки

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Мстислав Чернов/AP

Российские войска взяли под контроль промышленную зону Авдеевки, выбив оттуда Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Юрий Котенок.

«Сегодня вечером Авдеевская промка наконец полностью освобождена от ВСУ», — написал он.

По его словам, Вооруженные силы Украины находились там с 2014 года. Он отметил, что украинская сторона подтверждает данную информацию, и назвал это серьезным ударом для Киева.

Котенок добавил, что промзона — важная часть всего Авдеевского укрепрайона, который заявлялся как неприступный.

19 ноября сообщалось, что российские штурмовики пробили коридор в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении.

16 ноября поступила информация, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки и вошли в город с севера.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявили о сложной ситуации на фронте.

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