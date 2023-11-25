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В Минобороны Израиля заявили, что не уйдут из Газы до освобождения всех заложников

Галант: армия Израиля не уйдет из Газы до освобождения всех заложников

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imago/Global Look Press

Министр обороны Израиля Йоав Галант во время поездки в сектор Газа заявил, что израильские военные не покинут анклав, пока все удерживаемые палестинским радикальным движением ХАМАС заложники не будут освобождены. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не можем покинуть Газу и остановить войну, пока мы не достигнем ситуации, при которой мы вернем всех заложников — а их еще много», — сказал он.

По его словам, текущая гуманитарная пауза не будет долгой и дальнейшие переговоры с ХАМАС будут продолжаться в условиях боевых действий.

До этого стало известно, что военное крыло палестинской радикальной группировки ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» отложило освобождение второй группы израильских заложников из-за того, что, по их словам, израильская сторона не выполняет условий соглашения. Официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор заявил, что Израиль не нарушал условия соглашения о перемирии в Газе.

Ранее катарская делегация посетила Израиль для обсуждения продления перемирия в Газе.

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