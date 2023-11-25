ПВО Израиля выявили две подозрительные цели в районе Красного моря

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля запустили ракеты-перехватчики по двум подозрительным объектам, которые были выявлены в небе над Красным морем. Об этом говорится в Telegram-канале армейской пресс-службы.

«Некоторое время назад были запущены перехватчики по двум подозрительным воздушным целям в районе Красного моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент был исчерпан.

Подчеркивается, что армия рассматривает возможность того, что это была ложная идентификация.

До этого стало известно, что Израиль подписал с Германией контракт по продаже системы ПВО Arrow 3 на сумму около $3,6 млрд. Возможность продажи системы ПВО Arrow 3 Германия и Израиль начали обсуждать в апреле 2023 года. В сентябре сообщалось, что соглашение фактически заключено. Комплекс способен перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы на высоте до 100 километров и на расстоянии до 2,4 тысячи километров.

Ранее Израиль впервые применил систему Arrow 3 для перехвата баллистической ракеты.