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ПВО Израиля выявили две подозрительные цели в районе Красного моря

ЦАХАЛ: ПВО Израиля выявили две подозрительные цели в районе Красного моря

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Amir Cohen/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля запустили ракеты-перехватчики по двум подозрительным объектам, которые были выявлены в небе над Красным морем. Об этом говорится в Telegram-канале армейской пресс-службы.

«Некоторое время назад были запущены перехватчики по двум подозрительным воздушным целям в районе Красного моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент был исчерпан.

Подчеркивается, что армия рассматривает возможность того, что это была ложная идентификация.

До этого стало известно, что Израиль подписал с Германией контракт по продаже системы ПВО Arrow 3 на сумму около $3,6 млрд. Возможность продажи системы ПВО Arrow 3 Германия и Израиль начали обсуждать в апреле 2023 года. В сентябре сообщалось, что соглашение фактически заключено. Комплекс способен перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы на высоте до 100 километров и на расстоянии до 2,4 тысячи километров.

Ранее Израиль впервые применил систему Arrow 3 для перехвата баллистической ракеты.

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