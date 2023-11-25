В ЦАХАЛ заявили, что возобновят военные действия в Газе сразу после паузы

Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что израильские военные продолжат бои в секторе Газа сразу по окончании режима прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не намерены, не хотим и не готовы прекратить эти усилия до того, как вернем всех заложников... После окончания паузы мы немедленно вернемся к ударам и маневрам в Газе», — заявил он.

По его словам, ЦАХАЛ сделает все, чтобы уничтожить ХАМАС и в кратчайшие сроки вернуть пленных.

До этого стало известно, что военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС начало передачу второй группы израильских заложников из сектора Газа сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК). Накануне военное крыло ХАМАС передало первую группу израильских заложников сотрудникам Красного Креста.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Рафаэль Рафовиц отмечал, что Израиль допускает возможность продления перемирия с палестинским движением ХАМАС, если будет освобождено больше заложников.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.