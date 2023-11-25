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На Украине заявили о первом налете на Киев российских черных дронов

Спикер ВВС Украины Игнат: Россия впервые атаковала карбоновыми БПЛА «Герань-2»

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Shutterstock

Россия начала применять карбон в производстве беспилотников-камикадзе «Герань-2». Об этом заявил спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат, слова которого приводит издание «Страна.ua».

Он пояснил, что карбон является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала. А черный цвет дронов усложняет работу систем противовоздушной обороны — «визуальную привязку к цели мобильных огневых групп».

По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», минувшей ночью Россия впервые атаковала Киев черными дронами.

В конце октября ВС РФ впервые применили новые дальнобойные дроны в зоне СВО. В сети опубликовали видео, которое было сделано, предположительно, в Киевской области. На кадрах перед ударом слышны звуки, похожие на те, которые издает газонокосилка. Новые беспилотники работают на газу. Эти дроны имеют увеличенную боевую часть, легче «Гераней» и способны атаковывать на дальние расстояния — до 200 км.

Ранее эксперт назвал преимущества российской ракеты «Сармат» перед американской Minuteman III.

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