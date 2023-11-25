Китай вытеснил эсминец США из территориальных вод КНР

Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Hopper, вошедший в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на южное боевое командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«Китайские военные... вытеснили американский ракетный эсминец USS Hopper после того, как он незаконно вторгся в территориальные воды Китая у островов Сиша в Южно-Китайском море», — сообщил телеканал.

Отмечается, что китайская армия задействовала военно-морские и военно-воздушные силы для отслеживания, мониторинга и предупреждения иностранного судна.

До этого власти Австралии обвинили КНР в непрофессиональном и безответственном поведении на море после опасного инцидента с участием военных кораблей двух стран и применении китайским эсминцем своего гидролокатора против австралийских водолазов. Отмечается, что упомянутый инцидент случился 14 ноября 2023 года в международных водах в исключительной экономической зоне Японии.

Ранее Китай обвинил Австралию в попытке разрушить связи Пекина в Тихоокеанском регионе.