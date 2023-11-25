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Экс-генерал ВСУ признал, что российские средства РЭБ оказывают сильное давление на солдат

Генерал Кривонос: средства РЭБ ВС России оказывают сильное давление на ВСУ

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Reuters

Средства радиоэлектронной борьбы ВС России оказывают мощное давление на украинских военнослужащих. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Курбанова LIVE».

«Сейчас их средства радиоэлектронной борьбы просто невероятны», — отметил он.

Кривонос назвал РЭБ ВС России одним из факторов, который оказывает достаточно сильное давление на способность украинской армии вести боевые действия.

По словам генерала в отставке, из-за работы средств радиоэлектронной борьбы исчезает связь между солдатами и командирами, что мешает «одерживать какие-либо победы». Кривонос обратил внимание, что благодаря РЭБ российские части увеличили число используемых на передовой боевых дронов, включая и FPV-беспилотники.

23 ноября экс-генерал ВСУ заявил о неприятном сюрпризе для Украины на Запорожском направлении. По словам военного, за последнюю неделю российские войска установили около 25 минных полей.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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