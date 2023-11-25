Экс-генерал ВСУ признал, что российские средства РЭБ оказывают сильное давление на солдат

Средства радиоэлектронной борьбы ВС России оказывают мощное давление на украинских военнослужащих. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Курбанова LIVE».

«Сейчас их средства радиоэлектронной борьбы просто невероятны», — отметил он.

Кривонос назвал РЭБ ВС России одним из факторов, который оказывает достаточно сильное давление на способность украинской армии вести боевые действия.

По словам генерала в отставке, из-за работы средств радиоэлектронной борьбы исчезает связь между солдатами и командирами, что мешает «одерживать какие-либо победы». Кривонос обратил внимание, что благодаря РЭБ российские части увеличили число используемых на передовой боевых дронов, включая и FPV-беспилотники.

23 ноября экс-генерал ВСУ заявил о неприятном сюрпризе для Украины на Запорожском направлении. По словам военного, за последнюю неделю российские войска установили около 25 минных полей.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.