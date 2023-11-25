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ВС РФ отразили две штурмовые атаки ВСУ на Запорожском направлении

ВСУ потеряли более 40 солдат и пушку М-46 на Запорожском направлении

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РИА Новости

На Запорожском направлении российские военнослужащие при содействии боевых самолетов и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

Столкновения произошли около населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области.

Кроме того, силы РФ ударили по живой силе и технике 33-й и 65-й бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Украинские войска на указанном направлении потеряли более 40 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также пушку М-46.

До этого МО РФ передавало, что российские средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 в Днепропетровской области. Войска РФ также нанесли удар по местным военным аэродромам, в результате чего были ликвидированы два склада ВСУ, на которых хранились авиационные средства поражения.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие на Запорожском направлении отразили 11 атак ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. Кроме того, огневое поражение было нанесено живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад украинских войск.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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