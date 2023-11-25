Средства ПВО России сбили два украинских МиГ-29

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что самолеты были сбиты в районах населенных пунктов Першотравенск и Брагиновка.

Накануне Минобороны сообщало, что на этой недели системы ПВО РФ за неделю сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины.

За этот же период Вооруженные сил РФ уничтожили 176 беспилотников Вооруженных сил Украины.

В начале ноября министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что за месяц в зоне специальной военной операции (СВО) удалось сбить 37 самолетов ВСУ. Глава Минобороны РФ отмечал, что 37 самолетов — это почти в два раза больше того количества, которое гарантировано поставкам Киева по самолетам F-16. В общей сложности в октябре были уничтожены 1 400 средств воздушного нападения ВСУ.

До этого герой России, сенатор Дмитрий Перминов отмечал, что российская противовоздушная оборона начала сбивать украинские самолеты на большом удалении от линии фронта. По его словам, это объясняется эффективной работой средств обнаружения и авиации.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.