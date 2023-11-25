В Кривом Роге на Украине произошел взрыв

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

В настоящее время в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях объявлена воздушная тревога.

До этого украинский энергооператор «Укрэнерго» сообщал, что в Киеве и Киевской области были повреждены магистральные воздушные линии электропередачи и линии распределения.

Украинское издание «Страна.ua» также сообщало, что в Киеве третий раз за сутки произошли взрывы. Стало известно о падении обломков на три жилых дома в Киеве в Соломенском и Днепровском, а также в Голосеевском районе украинской столицы.

По имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.