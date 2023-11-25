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Эксперт назвал непобедимое российское оружие в зоне СВО

Военный эксперт Дандыкин назвал ракету «Искандера-М» кошмаром ВСУ

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Виталий Невар/РИА Новости

Баллистическая ракета оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» является настоящим кошмаром для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, этот ОТРК очень хорошо проявил себя в боях против ВСУ. Его преимущество заключается в том, что на вооружении машины стоят две ракеты — крылатая и баллистическая.

Дандыкин отметил, что «Искандер-М» показала себя как несбиваемая. Эта ракета способна долетать на дальность до 500 километров. Ее практически невозможно поймать за счет возможности сменить траекторию полета.

В настоящее время ОТРК «Искандер-М» является главным оперативно-тактическим ракетным комплексом сухопутных войск России, заключил Дандыкин.

На этой неделе также сообщалось, что российские военные начали использовать новую тактику в зоне проведения спецоперации.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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