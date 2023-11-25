Обозреватель Forbes Дэвид Экс высказал мнение, что поставки Западом техники и средств для украинских войск не имеют смысла из-за отсутствия грамотного и слаженного военного руководства на Украине.

«Способные штабные офицеры не фигурируют в списках обещанной военной помощи на миллиарды долларов», — отметил Экс.

Автор Forbes отметил, что еще одной серьезной проблемой украинских военных стала нехватка боеприпасов, поставка которых полностью зависит от США и Евросоюза. Кроме того, у ВСУ нет нужного количества оборудования для обнаружения мин и хорошо обученных саперов, указал Экс.

До этого генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что минные поля стали неприятным сюрпризом для украинских войск на Запорожском направлении.

14 ноября польское издание Myśl Polska писало, что тактика российских военнослужащих сорвала планы ВСУ на Запорожском направлении.

Ранее экс-разведчик заявил об удивлении в США из-за мощи российской ПВО.