Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что заявление шефа Пентагона Ллойда Остина об отсутствии у США «волшебной палочки» для Украины говорят о том, что он не имеет никакого представления о ситуации на фронте.

Как Джонсон написал на своем сайте A son of the new American revolution, министр обороны США не понимает, что украинская армия слаба и неспособна продолжать воевать. По мнению экс-аналитика ЦРУ, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно подготовлены, и у них нет опытных командиров.

Кроме того, Джонсон отметил, что украинским военным не хватает навыков и знаний для эффективного применения западного оружия. Эксперт считает, что даже если бы Украина располагала боеспособными войсками и достаточными запасами систем вооружения, ей не хватило бы военной мощи, чтобы победить Россию на поле боя.

21 ноября глава Пентагона предупредил президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии у США «волшебной палочки», которая помогла бы украинской армии в конфликте с Россией. Остин отметил, что успехи ВСУ на поле боя зависят от их способности использовать разные виды поставляемых Западом вооружений. По словам главы Пентагона, на фронте идет жесткая, изматывающая борьба, которая будет продолжаться дальше.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.