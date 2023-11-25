Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США раскритиковали шефа Пентагона после заявления об Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: глава Пентагона Остин не понимает ситуацию на Украине

close
100%
Kai Pfaffenbach/Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что заявление шефа Пентагона Ллойда Остина об отсутствии у США «волшебной палочки» для Украины говорят о том, что он не имеет никакого представления о ситуации на фронте.

Как Джонсон написал на своем сайте A son of the new American revolution, министр обороны США не понимает, что украинская армия слаба и неспособна продолжать воевать. По мнению экс-аналитика ЦРУ, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно подготовлены, и у них нет опытных командиров.

Кроме того, Джонсон отметил, что украинским военным не хватает навыков и знаний для эффективного применения западного оружия. Эксперт считает, что даже если бы Украина располагала боеспособными войсками и достаточными запасами систем вооружения, ей не хватило бы военной мощи, чтобы победить Россию на поле боя.

21 ноября глава Пентагона предупредил президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии у США «волшебной палочки», которая помогла бы украинской армии в конфликте с Россией. Остин отметил, что успехи ВСУ на поле боя зависят от их способности использовать разные виды поставляемых Западом вооружений. По словам главы Пентагона, на фронте идет жесткая, изматывающая борьба, которая будет продолжаться дальше.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий