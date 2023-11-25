Российские войска отразили несколько атак ВСУ на Купянском направлении

Подразделения группировки российских войск «Запад» при содействии боевых самолетов и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, передает ТАСС.

По его словам, это были 14-й механизированная бригада и 15-й бригада национальной гвардии Украины, столкновения произошли у населенных пунктов Загоруйковка, Першотравневое и Ивановка, Ягодное.

Зыбинский добавил, российские истребители нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 43-й механизированной бригады в районе Петропаловки, Куриловки. Также расчетами тяжелых огнеметных систем были нанесены удары по украинским военнослужащим 14-й механизированной бригады, укрывающимся в районе Синьковки.

Кроме того, во время контрбатарейной борьбы российские артиллеристы уничтожили 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и три минометных расчета в районах Кондрашовки, Петропавловки и Степовой Новоселовки.

Потери ВСУ на этом направлении составили до 50 военнослужащих, два беспилотных летательных аппарата.

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