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Новые взрывы происходят в центральных районах Киева

В центральных районах Киева и со стороны аэропорта Жуляны происходят взрывы

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Gleb Garanich/Reuters

Новые взрывы происходят в центральных районах Киева и со стороны аэропорта Жуляны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«Сегодня с 05:00 (06:00 мск) утра примерно слышны сильные взрывы. Даже не припомню, когда так интенсивно было, особенно Жулянам досталось», — рассказал один из очевидцев.

По словам другого, новые взрывы раздались в Голосеевском районе, со стороны Жулян, а также сильный взрыв произошел «где-то на Печерске в центре».

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в Киеве около 8:19 мск третий раз за сутки произошли взрывы — в этот раз в районе Трещина.

Издание «Зеркало недели» также сообщало о перебоях со светом в украинской столице.

23 ноября власти Украины заявили о повреждении заводов в Херсоне. Как указано в заявлении, инфраструктурные объекты оказались повреждены в результате ночных ударов по населенному пункту.

По имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

В Киеве произошел пожар.

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