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Минобороны показало, как самолеты Черноморского флота уничтожают катера и дроны ВСУ

Минобороны показало, как Су-30СМ и Су-24М уничтожают дроны ВСУ у берегов Крыма

Министерство обороны России обнародовало видеоролик, в котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота следят за акваторией у берегов Крыма и поражают украинские безэкипажные катера и скоростные десантные лодки. Соответствующие кадры РИА Новости опубликовало в Telegram-канале.

Обнаруженные цели истребители и фронтовые бомбардировщики уничтожают из авиационных пушек или с помощью авиационных бомб.

Кроме того, самолеты-истребители Су-30СМ эффективно справляются с вражескими беспилотными летательными аппаратами, которыми Вооруженные силы Украины пытаются атаковать объекты инфраструктуры Крыма. Черноморские самолеты сбили уже несколько десятков украинских дронов над Черным морем, указали в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

19 ноября Минобороны РФ показало, как операторы FPV-дронов уничтожили технику и солдат ВСУ под Белогоровкой в Краснолиманском районе Донецкой народной республики.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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