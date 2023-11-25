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На Украине сообщили о серии взрывов в городе Кропивницком

«Зеркало недели»: в украинском городе Кропивницкий прозвучала серия взрывов

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Shutterstock

В городе Кропивницкий (бывший Кировоград), расположенном в центральной части Украины, прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

СМИ не приводит подробностей.

В настоящее время в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, в том числе в Кировоградской области.

25 ноября украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в городе Запорожье, подконтрольном украинским властям.

23 ноября власти Украины заявляли о повреждении заводов в Херсоне. Как указано в заявлении, инфраструктурные объекты оказались повреждены в результате ночных ударов по населенному пункту.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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Операция на Украине
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