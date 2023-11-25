ВС РФ уничтожили более двухсот целей на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные уничтожили свыше двухсот целей на Краснолиманском направлении, а также нанесли удар по живой силе и технике Вооруженных сил Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии и ударами авиации поражены 200 целей», — заявил Савчук.

По его словам, ВСУ понесли потери в районах населенных пунктов Серебрянка, Ямполовка, Червоная Диброва и Торское. При этом сообщается, что ВСУ потеряли до 100 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие на Запорожском направлении отразили 11 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области. Кроме того, по информации Минобороны, было нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад войск ВСУ в районах Малой Токмачки, Успеновки и Новоандреевки в Запорожской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.