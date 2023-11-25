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На Украине сообщили о взрывах в городе Запорожье

«Страна.ua»: в подконтрольном Киеву городе Запорожье раздались взрывы

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Shutterstock

Взрывы раздались в городе Запорожье, подконтрольном властям Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В сообщении подробности не приводятся.

Накануне украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что в городе Запорожье произошел взрыв.

23 ноября власти Украины заявили о повреждении заводов в Херсоне. Как указано в заявлении, инфраструктурные объекты оказались повреждены в результате ночных ударов по населенному пункту.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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