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В Израиле рассказали, принимают ли США решения по операции в Газе

Минобороны Израиля: страна сама принимает решения по операции в Газе

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Amir Cohen/Reuters

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что военные страны сотрудничают с США, но все решения по операции в секторе Газа принимает исключительно еврейское государство. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Израиль находится на связи с США в ежедневном режиме, а также у стран есть план и понимание ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы сотрудничаем по всем этим вопросам, но в конечном счете это война, которую ведет Государство Израиль, мы получаем указания от правительства Израиля, и это понимает правительство США», — сказал Хагари.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что реализация договоренностей Израиля с палестинской группировкой ХАМАС об освобождении заложников и временном прекращении огня — это только начало процесса, но пока все идет хорошо.

Он подчеркнул, что нужно решительно добиваться двухгосударственного решения существующей проблемы, чтобы позволить израильтянам и палестинцам «жить бок о бок с равной мерой свободы и достоинства для двух народов».

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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