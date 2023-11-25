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ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака

ВС Турции уничтожили 17 целей РПК на севере Ирака

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IraqiQahwa/Twitter

Вооруженные силы Турции провели воздушную операцию и уничтожили 17 целей Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена в стране. Отмечается, что удары наносились по целям на севере Ирака, передает РИА Новости.

Сообщается, что операции были проведены в районах Гара, Метина, Хакурк и Кандиль, находящихся на севере Ирака.

«В ходе воздушной операции на севере Ирака были уничтожены 17 объектов террористов, нейтрализовано большое число террористов. Мы полны решимости!» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство национальной обороны Турции в ходе воздушной операции против боевиков запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана уничтожило 15 объектов на севере Ирака.

Турция проводит воздушные операции на севере Сирии и Ирака, после того как 1 октября РПК предприняла попытку теракта у штаб-квартиры МВД в Анкаре. В тот день к зданию министерства подъехал автомобиль, в котором находились террористы. Один из них вышел из машины и взорвал себя. Второй вступил в перестрелку с полицейскими и был ликвидирован. Двое сотрудников МВД получили легкие ранения.

Ранее Эрдоган прокомментировал попытку теракта в столице Турции.

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