Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦАХАЛ готовится к возобновлению боев в Газе

Хагари: ЦАХАЛ будет готовиться к возобновлению боев в Газе после перемирия

close
100%
Israel Defense Forces/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) остается на текущих позициях внутри сектора Газа и будет в ближайшее время готовиться к возобновлению боевых действий после прекращения гуманитарной паузы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.

«В Газе с утренних часов наши силы подготовились к прекращению огня. Командиры провели инструктаж для наших сил, безопасность наших солдат — это важнейший приоритет для нашей армии в Газе», — заявил он.

Хагари отметил, что в ближайшие дни Армия обороны Израиля продолжит готовиться к возобновлению боевых действий.

24 ноября стало известно, что ХАМАС освободил первых заложников по гуманитарной договоренности с Израилем. Позднее Международный комитет Красного Креста подтвердил успешное освобождение группы из 24 заложников из сектора Газа. Медики осмотрели освобожденных из сектора Газа заложников и пришли к вердикту, что их жизням ничего не угрожает.

Ранее ХАМАС нашел ошибку в списках освобождаемых заложников.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий