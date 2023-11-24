ЦАХАЛ готовится к возобновлению боев в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) остается на текущих позициях внутри сектора Газа и будет в ближайшее время готовиться к возобновлению боевых действий после прекращения гуманитарной паузы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.

«В Газе с утренних часов наши силы подготовились к прекращению огня. Командиры провели инструктаж для наших сил, безопасность наших солдат — это важнейший приоритет для нашей армии в Газе», — заявил он.

Хагари отметил, что в ближайшие дни Армия обороны Израиля продолжит готовиться к возобновлению боевых действий.

24 ноября стало известно, что ХАМАС освободил первых заложников по гуманитарной договоренности с Израилем. Позднее Международный комитет Красного Креста подтвердил успешное освобождение группы из 24 заложников из сектора Газа. Медики осмотрели освобожденных из сектора Газа заложников и пришли к вердикту, что их жизням ничего не угрожает.

Ранее ХАМАС нашел ошибку в списках освобождаемых заложников.