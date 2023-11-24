Катар подтвердил освобождение 39 палестинских заключенных

Представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари объявил об освобождении Израилем 39 палестинских заключенных. Его слова приводит газета The Times of Israel.

«Мы подтверждаем освобождение 39 женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах», — заявил представитель катарского внешнеполитического ведомства.

Таким образом было выполнено обязательство первого дня гуманитарного соглашения между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС, сказал аль-Ансари.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

Позднее ХАМАС освободил первых заложников по договоренности с Израилем.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.