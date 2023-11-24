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Власти Израиля пообещали вернуть всех заложников из сектора Газа

Нетаньяху объявил о завершении первого этапа возвращения заложников из Газы

Первый этап возвращения заложников, удерживаемых палестинской радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа, закончен. Об этом объявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, чьи слова приводит газета Times of Israel.

«Мы завершили возвращение первых наших заложников», — заявил премьер.

Политик заверил, что Израиль вернет из палестинского анклава всех своих граждан, находящихся в настоящее время в заложниках.

«Это одна из целей военной операции, мы стремимся достичь всех целей», — указал он.

По словам бывшего главы министерства обороны еврейского государства Бени Ганца, вечером 24 ноября был освобожден лишь небольшой процент заложников, в связи с чем Израиль испытывает смешанные эмоции — «радость, боль, печаль и решимость».

До этого ХАМАС освободил первых заложников. Ими стали 12 первых подданных Таиланда и 13 израильских граждан.

Ранее первая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль.

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