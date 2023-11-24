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В США восхитились мощью российских РЭБ

Economist: российские средства РЭБ сбивают с курса даже «натовские» ракеты

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Россия использует в зоне проведения специальной военной операции (СВО) эффективные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые успешно сбивают с курса даже ракеты НАТО, пишет газета The Economist.

«Бить мимо целей стали и ракеты дальнего радиуса GMLRS, запускаемые с РСЗО HIMARS», — отмечается в статье.

Согласно информации издания, Российская армия добилась преимущества в битве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) благодаря серьезной системе средств РЭБ, в развитие которой она вкладывалась на протяжении многих лет.

«Российские РЭБ либо выводят из строя системы наведения, либо глушат радиосвязь с операторами», — считают авторы публикации.

Как указывается в материале, пораженные отечественными РЭБ украинские дроны «бесцельно парят над землей, пока не разрядятся и не рухнут».

Перед этим в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что бойцы отряда тяжелых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) за период с февраля по октябрь 2023 года ликвидировали до одного батальона украинской армии.

Ранее на Украине заявили о запуске «Армии роботов».

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