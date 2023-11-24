Канада передаст Украине 11 тысяч штурмовых винтовок и 9 млн патронов

Канада передаст Украине 11 тысяч штурмовых винтовок и девять млн патронов. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает ТАСС.

«Сегодня я объявляю, что Канада передаст [Украине] свыше 11 тыс. штурмовых винтовок и более 9 млн патронов», — сказал Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита Канада — ЕС в канадском Сент-Джонсе.

Канада и Евросоюз продолжат оказывать военную поддержку Украине, добавил он.

В сентябре радиостанция Radio-Canada сообщала, что начальник генштаба Канады генерал Уэйн Эйр считает, что Россия быстрее ожидаемого восполняет запасы боевых припасов.

До этого сообщалось, что Канада передаст Украине $482 млн и танки Leopard 2, а также введет новые санкции против России.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.