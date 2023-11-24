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В Литве создали Национальный совет по координации всеобщей обороны

Президент Литвы Науседа учредил Нацсовет по координации всеобщей обороны

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о создании Национального совета по координации всеобщей обороны. Об этом сообщается на его сайте.

Государственный совет обороны Литвы в ноябре утвердил оборонный план, предусматривающий создание Национального координационного совета всеобщей обороны.

В этот совет Науседа пригласил различных представителей государственных и муниципальных учреждений, хозяйствующих субъектов, неправительственных организаций и гражданского общества.

«Принцип всеобщей обороны, закрепленный в Плане государственной обороны, предусматривает, что взаимодействие, подготовка и участие военных и гражданских государственных учреждений, частного сектора и общества вместе являются необходимым условием осуществления безусловной обороны. Мы стремимся к вовлечению и экспертизе разных участников государства и общества, чтобы помочь не только включить и обучить, но и обеспечить устойчивость и готовность к обороне государства», — сказал Науседа.

Там добавили, что созданный совет представляет собой консультативно-экспертную группу, которая будет обсуждать реализацию целей, поставленных в плане государственной обороны, а также подготовку запланированных мероприятий и участников.

До этого сообщалось, что Германия разместит бригады ВС ФРГ в Литве.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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