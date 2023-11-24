Израиль воспользуется перемирием для подготовки к новому этапу операции в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена продолжить военную операцию на территории сектора Газа после окончания четырехдневного перемирия с палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил представитель израильских войск Авичай Адраи, передает РИА Новости.

По его словам, некоторые страны начали оказывать давление на Израиль с целью продлить режим прекращения огня. Однако правительство еврейского государства ясно дало понять зарубежным партнерам, что в скором времени боевые действия возобновятся и для их завершения понадобится определенное время.

«Мы провели воздушные и наземные операции на севере сектора Газа, и эта война будет расширяться дальше», — подчеркнул Адраи, отвечая на вопрос о возможности введения режима прекращения огня на постоянной основе.

Он добавил, что израильские военнослужащие планируют воспользоваться затишьем для подготовки к следующему этапу боевых действий. В частности, командование ЦАХАЛ должно разработать новый военный план.

В конце представитель Армии обороны Израиля подчеркнул, что ХАМАС все еще обладает внушительным количеством вооружений. Главным образом это касается имеющихся у палестинского движения ракет, резюмировал он.

Утром 24 ноября в зоне палестино-израильского конфликта началось четырехдневное перемирие. За два дня этого правительство Израиля и руководство ХАМАС заключили сделку, согласно которой после временного прекращения огня стороны обменяются заложниками и заключенными.

Согласно договоренностям, палестинское движение должно отпустить 50 женщин и детей из числа пленных. Израильская сторона, в свою очередь, обязалась выпустить на свободу 39 палестинских заключенных.

Ранее члены ХАМАС передали представителям Красного Креста первую группу заложников.