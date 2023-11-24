В Запорожье прогремел взрыв

В городе Запорожье, подконтрольном украинским властям, произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Подробная информация не приводится.

Местные власти ситуацию не комментируют. В данный момент в подконтрольных Украине районах Запорожской области, а также в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу.

Ранее украинское издание «Общественное» сообщало о взрыве в городе Николаев Николаевской области.

23 ноября власти Украины сообщали о повреждении заводов в Херсоне. Как указано в заявлении, инфраструктурные объекты оказались повреждены в результате ночных ударов по населенному пункту. При этом Прокудин подчеркнул, что речь идет о «заводской территории».

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине рассказали, чем стране грозит возможный взрыв на Запорожской атомной электростанции (АЭС).