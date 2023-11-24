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Минобороны России отчиталось об успехах на Южно-Донецком направлении

МО: ВС РФ заняли выгодные позиции на Южно-Донецком направлении, отбив две атаки

Российские военные из группировки войск «Восток» расположились на более выгодных позициях на Южно-Донецком направлении, также подразделениями группировки были отражены две атаки украинской армии, говорится в отчете Минобороны России за период с 18 по 24 ноября.

В докладе ведомства указано, что силами армейской авиации и артиллерии были поражены 58-я мотопехотная, 72-я механизированная, 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, а также 127-я и 128-я бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Никольское, Шевченко, Новодонецкое и Константиновка в ДНР.

Оборонное ведомство также сообщило, что за неделю потери противника составили 7 боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии. Потери в живой силе составили более 625 военнослужащих.

До этого военное ведомство сообщило, что военнослужащими Запорожского направления отражено 11 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении безэкипажных катеров украинских войск в Черном море.

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