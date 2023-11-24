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Российские военнослужащие за сутки отразили 11 атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны России: на Запорожском направлении отразили 11 атак ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Российские военнослужащие на Запорожском направлении отразили 11 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 11 атак противника в районах Работино и Вербовое», — отмечается в сводке министерства.

Кроме того, по информации Минобороны, было нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад войск ВСУ в районах Малой Токмачки, Успеновки и Новоандреевки в Запорожской области.

«Потери противника составили до 435 военнослужащих, три танка, 21 боевая бронированная машина, 22 машины и четыре орудия полевой артиллерии», — добавили в ведомстве.

Также в Минобороны России сообщили об уничтожении безэкипажных катеров украинских войск в Черном море.

До этого Министерство обороны сообщало, что военнослужащие ЦВО готовятся к зиме на Краснолиманском направлении.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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