Минобороны сообщило об уничтожении 12 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Министерство обороны России сообщило об уничтожении безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море.

Как говорится в сводке министерства, морская авиация Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожила 12 украинских безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крыма.

22 ноября российское оборонное ведомство заявляло, что в акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Российские военные обнаружили их в западной части моря и уничтожили, подчеркнули в Минобороны.

До этого сообщалось, что безэкипажный катер-камикадзе «Магура V5», которым Украина периодически атакует корабли у западного побережья Крыма, неповрежденным попал в руки российских военных.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.