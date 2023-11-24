«Исламский джихад»* пообещал ответить в случае нарушения условий перемирия в Газе

Любое нарушение Израилем условий гуманитарного перемирия в секторе Газа повлечет за собой «соответствующий ответ», пригрозили в палестинской группировке «Исламский джихад» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы заявляем о нашей приверженности прекращению военных и ракетных операций на время перемирия», — заявили в движении.

Накануне Израиль и палестинская радикальная группировка ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц, за каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС пообещали освободить двух пленных гражданок Российской Федерации сразу после прекращения боевых действий.

Ранее ЦАХАЛ уничтожил крупный пункт сборки оружия в секторе Газа.