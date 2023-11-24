Стало известно о выходе израильских военных из больницы «Аш-Шифа»

Израильские военнослужащие покидают здание больницы «Аш-Шифа» на севере сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на палестинские источники.

Данные о причинах выхода военных Армии обороны Израиля пока не приводятся.

При этом информационный портал «Араби-21» отмечает, что израильские солдаты взорвали принадлежавшие больницы электрогенераторы, а также медицинское и кислородное оборудование перед тем, как покинуть ее.

В ЦАХАЛ эту информацию пока не комментировали.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила подготовку к принятию заложников, похищенных боевиками исламистской организации ХАМАС с территории Израиля.

22 ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена заложников и арестованных. В рамках первого этапа предусмотрен обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.