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Стало известно о выходе израильских военных из больницы «Аш-Шифа»

Sky News Arabia: израильские военные выходят из больницы «Аш-Шифа»

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Saeed Jaras/Global Look Press

Израильские военнослужащие покидают здание больницы «Аш-Шифа» на севере сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на палестинские источники.

Данные о причинах выхода военных Армии обороны Израиля пока не приводятся.

При этом информационный портал «Араби-21» отмечает, что израильские солдаты взорвали принадлежавшие больницы электрогенераторы, а также медицинское и кислородное оборудование перед тем, как покинуть ее.

В ЦАХАЛ эту информацию пока не комментировали.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила подготовку к принятию заложников, похищенных боевиками исламистской организации ХАМАС с территории Израиля.

22 ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена заложников и арестованных. В рамках первого этапа предусмотрен обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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