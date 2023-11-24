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В ДНР российские военные перехватили дрон, замаскированный под орла

Спецназ Росгвардии перехватил в ДНР беспилотник ВСУ, замаскированный под орла

Спецназ Росгвардии перехватил в Донецкой народной республике беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), замаскированный под орла. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Отмечается, что дрон был посажен в ходе разведывательно-поисковых мероприятий спецназа. Беспилотник перехватили с помощью специальных средств подавления сигнала.

«Аппарат неустановленного образца в маскировочном корпусе был оснащен камерой видеонаблюдения. Беспилотник осмотрен саперами и передан компетентным органам для дальнейшего изучения.

До этого вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время прямого включения на ForbesTech-2023 заявил, что на Украине готовится к запуску «Армия роботов» и «Армия радиоэлектронной борьбы (РЭБ)».

По его словам, важно не только предлагать инновационные разработки, но и уметь их масштабировать.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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