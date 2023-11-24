ЦАХАЛ собирается возобновить боевые действия в Газе после прекращения перемирия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) собирается возобновить боевые действия в секторе Газа после прекращения перемирия. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи, пишет РИА Новости.

Он заявил, что прекращение боев — временное, а «война не закончится». Адраи пообещал, что армия Израиля будет добиваться полного уничтожения палестинского движения ХАМАС.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.