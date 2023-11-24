Сирены воздушной тревоги звучат на юге Израиля на фоне перемирия

Сирены воздушной тревоги звучат в городе Эйлат на юге Израиля, несмотря на объявленное между Тель-Авивом и радикальным палестинским движением ХАМАС четырехдневное перемирие для обмена заложниками и заключенными. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
«В городе Эйлат прозвучали сирены», — говорится в сообщении израильской армии.
По данным агентства Reuters, израильские военные предупредили, что Йемен может совершить воздушное нападение на Израиль.
Спустя несколько минут ЦАХАЛ сообщил, что это была ложна тревога.
«После сообщения о проникновении вражеского самолета в район Эйлата было установлено, что это ложное опознавание, и риска нарушения безопасности нет», — заявили в израильской армии.
22 ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена заложников и арестованных. Первый этап сделки предусматривает передачу 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.
Тем не менее, утром 24 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросила листовки над сектором Газа с призывом к жителям покинуть север анклава и не возвращаться туда, поскольку этот район по-прежнему остается военной зоной, несмотря на временное перемирие.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.