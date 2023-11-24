Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков оценил планы НАТО по созданию военного Шенгена

Песков: создание «военного Шенгена» приведет к нагнетанию напряженности в Европе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что НАТО движется со своей военной инфраструктурой к границам России и это вызывает обеспокоенность.

Таким образом Песков прокомментировал информацию о том, что Североатлантический альянс планирует создать «военный Шенген» для того, чтобы военные НАТО могли перемещаться по странам-членам, а также перемещать вооружение.

На вопрос журналиста, появятся ли риски новых вооруженных конфликтов в результате такого решения, Песков подчеркнул, что движение НАТО в сторону российской границы не может не приводить к ответным мерам по обеспечению собственной безопасности, а создание «военного Шенгена» приведет к нагнетанию напряженности в Европе.

«НАТО постоянно движется со своей военной инфраструктурой к нашей границе, мы не движемся в сторону НАТОвской инфраструктуры, <...> и это не может не вызывать нашей обеспокоенности и не может не приводить к ответным мерам по обеспечению нашей собственной безопасности», — отметил Песков.

До этого глава объединенного командования по логистике, генерал-лейтенант Александр Соллфранк говорил, что в НАТО сообщили о намерении создать «военный Шенген» для оперативного перемещения войск альянса.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий