Песков оценил планы НАТО по созданию военного Шенгена

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что НАТО движется со своей военной инфраструктурой к границам России и это вызывает обеспокоенность.

Таким образом Песков прокомментировал информацию о том, что Североатлантический альянс планирует создать «военный Шенген» для того, чтобы военные НАТО могли перемещаться по странам-членам, а также перемещать вооружение.

На вопрос журналиста, появятся ли риски новых вооруженных конфликтов в результате такого решения, Песков подчеркнул, что движение НАТО в сторону российской границы не может не приводить к ответным мерам по обеспечению собственной безопасности, а создание «военного Шенгена» приведет к нагнетанию напряженности в Европе.

«НАТО постоянно движется со своей военной инфраструктурой к нашей границе, мы не движемся в сторону НАТОвской инфраструктуры, <...> и это не может не вызывать нашей обеспокоенности и не может не приводить к ответным мерам по обеспечению нашей собственной безопасности», — отметил Песков.

До этого глава объединенного командования по логистике, генерал-лейтенант Александр Соллфранк говорил, что в НАТО сообщили о намерении создать «военный Шенген» для оперативного перемещения войск альянса.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.